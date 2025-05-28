Рівень підтримки євро в ЄС – найвищий в історії
Громадяни ЄС демонструють найвищий в історії рівень підтримки спільної валюти євро.
Такими є дані опитування Eurobarometer, передає "Європейська правда".
Опитування зафіксувало найвищу за всю історію підтримку спільної валюти як в ЄС (74%), так і в єврозоні (83%).
Що стосується сприйняття ситуації в європейській економіці, то 44% європейців вважають її доброю, тоді як 48% – поганою.
Більшість громадян (43%) все ще вважають, що європейська економічна ситуація залишиться стабільною протягом наступних 12 місяців.
Опитування також показало, що переважна більшість громадян ЄС підтримують закупівлю і постачання військового обладнання для України.
Крім того, понад вісім з десяти європейців висловлюються за спільну політику безпеки та оборони країн-членів, що є найвищим показником з 2004 року.