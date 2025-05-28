Граждане ЕС демонстрируют самый высокий в истории уровень поддержки общей валюты евро.

Таковы данные опроса Eurobarometer, передает "Европейская правда".

Опрос зафиксировал самую высокую за всю историю поддержку общей валюты как в ЕС (74%), так и в еврозоне (83%).

Что касается восприятия ситуации в европейской экономике, то 44% европейцев считают ее хорошей, тогда как 48% – плохой.

Большинство граждан (43%) все еще считают, что европейская экономическая ситуация останется стабильной в течение следующих 12 месяцев.

Опрос также показал, что подавляющее большинство граждан ЕС поддерживают закупку и поставку военного оборудования для Украины.

Кроме того, более восьми из десяти европейцев высказываются за общую политику безопасности и обороны стран-членов, что является самым высоким показателем с 2004 года.