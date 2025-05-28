Чи заберуть в Угорщини право вето у ЄС і які країни не хочуть за це голосувати

27 травня у Брюсселі міністри усіх держав Євросоюзу обговорювали Угорщину. До засідання Ради ЄС із загальних питань була прикута особлива увага через очікування, що режим Орбана покарають за відступ від європейських цінностей та демократичних стандартів.

Утім, дива не сталося.

Про те, як Євросоюз може покарати Угорщину і у чому складність процесу, читайте в статті кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі Тетяни Висоцької Втома від Угорщини. Як Орбан уник санкцій від ЄС та чому шанси на його покарання зросли. Далі – стислий її виклад.

Спочатку дуже коротко про те, які санкції можуть бути застосовані до Угорщини.

У ЄС є механізм, що дозволяє позбавити уряд Орбана права голосу у Євросоюзі і таким чином припинити тенденцію останніх років, коли Будапешт ще на початку обговорення багатьох важливих ініціатив ЄС (щодо України і не тільки) застосовує вето, щоб потім "виторгувати" певні преференції чи гроші з євробюджету в обмін на зняття блокади. Цей важіль Орбана працює лише у тих сферах, де у ЄС є вимога одностайності – а це передусім зовнішньополітичні питання.

Стаття 7 Договору про Європейський Союз передбачає можливість призупинення певних повноважень держави в ЄС, аж до позбавлення права голосу, якщо країна серйозно і тривалий час порушує засадничі європейські цінності.

Угорщина напевно порушує ці цінності – але покарання щодо неї не є автоматичним.

Стаття 7 передбачає кілька стадій тиску на державу-порушницю. Перша – попередження.

Ще 12 вересня 2018 року, за ініціативою Європарламенту, запустили процедуру винесення попередження Угорщині.

Для схвалення цього попередження та рекомендацій не потрібна одностайність – достатньо підтримки 21 з 27 членів ЄС.

Однак за минулі сім років Рада ЄС не спромоглася ухвалити й такого рішення.

Голосів проти Угорщини в Євросоюзі не вистачає і сьогодні.

І питання тут зовсім не у бажанні інших урядів захистити Орбана. Причина в тому, що частина членів ЄС не хоче створення прецеденту, який на певному історичному етапі може обернутися проти них самих.

Проте ситуація змінюється драматично швидко, і не на користь угорського уряду.

Напередодні зустрічі міністрів Нідерланди ініціювали підписання державами-членами ЄС декларації щодо нових утисків прав спільноти ЛГБТ+ в Угорщині.

Менше ніж за добу декларацію підтримали 20 країн Євросоюзу – це майже та кількість, яка необхідна для завершення щодо Угорщини процедури попередження (стаття 7(1) Договору про Європейський Союз).

"Непідписантів", окрім самої Угорщини, лише шість: Болгарія, Італія, Польща, Румунія, Словаччина та Хорватія, і серед них є держави, які цілком можуть підтримати покарання для Угорщини у майбутньому.

Це, зокрема, Польща. Але там цієї неділі відбудеться другий тур президентських виборів, і для уряду краще не чіпати "токсичну" для виборців тематику ЛГБТ+. Також є підстави очікувати на голос Румунії після повного завершення поствиборчих процесів у цій країні.

Отже, останні тенденції не на користь Угорщини.

А, поки що, угорському режиму дають шанс на виправлення.

Але якщо прем’єр Віктор Орбан продовжить ескалацію, то може отримати не тільки попередження, а й покарання. Для його запровадження потрібна підтримка вже 26 держав ЄС. Це відкриє можливість для позбавлення Угорщини певних прав у ЄС, аж до права голосу.

Докладніше – в матеріалі Тетяни Висоцької Втома від Угорщини. Як Орбан уник санкцій від ЄС та чому шанси на його покарання зросли.