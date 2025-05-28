Заберут ли у Венгрии право вето в ЕС и какие страны не хотят за это голосовать

27 мая в Брюсселе министры всех государств Евросоюза обсуждали Венгрию. К заседанию Совета ЕС по общим вопросам было приковано особое внимание из-за ожиданий, что режим Орбана накажут за отступление от европейских ценностей и демократических стандартов.

Впрочем, чуда не произошло.

О том, как Евросоюз может наказать Венгрию и в чем сложность процесса, читайте в статье корреспондента "Европейской правды" в Брюсселе Татьяны Высоцкой Усталость от Венгрии. Как Орбан избежал санкций от ЕС и почему шансы на его наказание выросли. Далее – краткое ее изложение.

Сначала очень коротко о том, какие санкции могут быть применены к Венгрии.

В ЕС есть механизм, позволяющий лишить правительство Орбана права голоса в Евросоюзе и таким образом прекратить тенденцию последних лет, когда Будапешт еще в начале обсуждения многих важных инициатив ЕС (по Украине и не только) применяет вето, чтобы потом "выторговать" определенные преференции или деньги из евробюджета в обмен на снятие блокады. Этот рычаг Орбана работает только в тех сферах, где в ЕС есть требование единодушия – а это прежде всего внешнеполитические вопросы.

Статья 7 Договора о Европейском Союзе предусматривает возможность приостановления определенных полномочий государства в ЕС, вплоть до лишения права голоса, если страна серьезно и длительное время нарушает основополагающие европейские ценности.

Венгрия наверняка нарушает эти ценности – но наказание в отношении нее не является автоматическим.

Статья 7 предусматривает несколько стадий давления на государство-нарушительницу. Первая – предупреждение.

Еще 12 сентября 2018 года, по инициативе Европарламента, запустили процедуру вынесения предупреждения Венгрии.

Для одобрения этого предупреждения и рекомендаций не требуется единодушие – достаточно поддержки 21 из 27 членов ЕС.

Однако за прошедшие семь лет Совет ЕС не смог принять и такого решения.

Голосов против Венгрии Евросоюз не хватает и сегодня.

И вопрос здесь вовсе не в желании других правительств защитить Орбана. Причина в том, что часть членов ЕС не хочет создания прецедента, который на определенном историческом этапе может обернуться против них самих.

Однако ситуация меняется драматически быстро, и не в пользу венгерского правительства.

Накануне встречи министров Нидерланды инициировали подписание государствами-членами ЕС декларации о новых притеснениях прав сообщества ЛГБТ+ в Венгрии.

Меньше чем за сутки декларацию поддержали 20 стран Евросоюза – это почти то количество, которое необходимо для завершения по Венгрии процедуры предупреждения (статья 7 (1) Договора о Европейском Союзе).

"Неподписантов", кроме самой Венгрии, всего шесть: Болгария, Италия, Польша, Румыния, Словакия и Хорватия, и среди них есть государства, которые вполне могут поддержать наказание для Венгрии в будущем.

Это, в частности, Польша. Но там в это воскресенье состоится второй тур президентских выборов, и для правительства лучше не трогать "токсичную" для избирателей тематику ЛГБТ+. Также есть основания ожидать голос Румынии после полного завершения поствыборных процессов в этой стране.

В общем, последние тенденции не на пользу Венгрии.

А, пока что, венгерскому режиму дают шанс на исправление.

Но если премьер Виктор Орбан продолжит эскалацию, то может получить не только предупреждение, но и наказание. Для его введения нужна поддержка уже 26 государств ЕС. Это откроет возможность для лишения Венгрии определенных прав в ЕС, вплоть до права голоса.

Подробнее – в материале Татьяны Высоцкой Усталость от Венгрии. Как Орбан избежал санкций от ЕС и почему шансы на его наказание выросли.