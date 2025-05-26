14 країн закликали Єврокомісію вжити заходів проти Угорщини через заборону ЛГБТ-прайду

Низка країн Європейського Союзу хочуть, щоб Європейська комісія вжила жорстких заходів щодо Угорщини через план прем'єр-міністра Віктора Орбана заборонити проведення майбутніх святкувань ЛГБТ-прайду в Будапешті.

Про це йдеться у спільній заяві, з якою ознайомилося Politico, пише "Європейська правда".

У заяві, координованій міністерством закордонних справ Нідерландів, 14 країн закликають Брюссель "негайно в повному обсязі використати всі наявні засоби правового регулювання", щоб змусити Будапешт відмовитися від заборони прайду.

"Ми глибоко стурбовані цими подіями", – йдеться в листі, підписаному Австрією, Бельгією, Чехією, Данією, Естонією, Фінляндією, Ірландією, Латвією, Литвою, Люксембургом, Нідерландами, Португалією, Словенією та Швецією.

У заяві акцентували, що низка угорських законів, які під приводом захисту дітей загрожують штрафами організаторам і учасникам заходів ЛГБТК+, "суперечать основоположним цінностям людської гідності, свободи, рівності та поваги до прав людини, закріпленим у статті 2 Договору про ЄС".

У тексті не вказано, які саме заходи має вжити Брюссель. Однак очевидним варіантом було б введення так званих "тимчасових заходів" проти Угорщини, що є еквівалентом судових заборон ЄС проти уряду з метою запобігання шкоди, в даному випадку шляхом зобов'язання Будапешта дозволити проведення прайду.

18 березня парламент Угорщини ухвалив законопроєкт про заборону прайду в Будапешті. Згідно з ним, заборонено проводити акції, які пропагують "гомосексуалізм" і "зміну статі".

Цей крок вписується в анти-ЛГБТ-політику прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його партії "Фідес". Однак підготовка до 30-го маршу, який планується 28 червня, все ще триває.

А 26 травня поліція Будапешта заборонила проведення 1 червня маршу проти гомофобії та трансфобії, посилаючись на ухвалені поправки до Основного закону, де передбачений захист дітей від "гей-пропаганди".

Поправка стверджує, що "захист прав дітей" може виправдати обмеження свободи зібрань – йдеться насамперед про заходи, які організовують представники ЛГБТК+. Рішення поліції Будапешта не може бути оскаржене.