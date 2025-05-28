Мінʼюст Чехії заробив майже 40 млн євро на подарованих анонімом біткоїнах

Чеське Міністерство юстиції продало на аукціоні майже 480 біткоїнів, отримані від невідомого благодійника, і отримало майже мільярд чеських крон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Novinky.

Мінʼюст Чехії у середу відзвітував про проведення останнього із 78 публічних електронних аукціонів, на яких відомство загалом продало майже 480 біткоїнів за 956,8 мільйона крон (38,4 мільйона євро).

На перших аукціонах наприкінці березня виторг Міністерства юстиції був приблизно по дев'ять мільйонів крон, але пізніше через зростання ціни біткоїна суми на аукціонах поступово зростали до понад 11,8 мільйона крон.

"На електронних аукціонах ми реалізували біткоїни, що належать державі і зберігаються в гаманці Управління з питань представництва держави у майнових справах", – повідомив речник відомства Владімір Репка.

Він додав, що виручка від аукціонів буде використана для допомоги жертвам злочинів, фінансування боротьби з кіберзлочинністю та розвитку матеріально-технічної бази Міністерства юстиції та Пенітенціарної служби.

Хто саме передав Міністерству стільки біткоїнів і навіщо, там не знають.

Нагадаємо, у 2023 році держави Європейського Союзу схвалили перший у світі всеосяжний набір правил для регулювання криптоактивів, включно з біткоїнами.