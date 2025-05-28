Минюст Чехии заработал почти 40 млн евро на подаренных анонимом биткоинах

Чешское Министерство юстиции продало на аукционе почти 480 биткойнов, полученных от неизвестного благотворителя, и получило почти миллиард чешских крон.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Novinky.

Минюст Чехии в среду отчитался о проведении последнего из 78 публичных электронных аукционов, на которых ведомство в целом продало почти 480 биткойнов за 956,8 миллиона крон (38,4 миллиона евро).

На первых аукционах в конце марта выручка Министерства юстиции составила примерно девять миллионов крон, но позже из-за роста цены биткоина суммы на аукционах постепенно росли до более 11,8 миллиона крон.

"На электронных аукционах мы реализовали биткойны, принадлежащие государству и хранящиеся в кошельке Управления по вопросам представительства государства в имущественных делах", – сообщил спикер ведомства Владимир Репка.

Он добавил, что выручка от аукционов будет использована для помощи жертвам преступлений, финансирования борьбы с киберпреступностью и развития материально-технической базы Министерства юстиции и Пенитенциарной службы.

Кто именно передал Министерству столько биткоинов и зачем, там не знают.

Напомним, в 2023 году государства Европейского Союза одобрили первый в мире всеобъемлющий набор правил для регулирования криптоактивов, включая биткойны.