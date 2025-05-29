Мерц не виключає передачу ракет Taurus Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ZDF, передає "Європейська правда".

"Звичайно, це в межах можливого", – сказав канцлер, відповідаючи на запитання ведучого про Taurus.

Мерц також зазначив, що для цього знадобиться кілька місяців навчання українських солдатів.

"Ми завжди говорили – я сам це казав – що Taurus потребує кількамісячної підготовки солдатів в Україні", – сказав він.

Передача системи через пів року чи рік не принесе користі Україні сьогодні, підкреслив Мерц.

Тому, за його словами, військова підтримка країни вдосконалюється вже сьогодні.

Щодо подальших санкцій проти Москви, канцлер заявив: "Все, що можна зробити на безпечній правовій основі, є мислимим і можливим".

У Берліні 28 травня український президент провів зустрічі з федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем, президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та головою Бундестагу Юлією Кльокнер.

Під час візиту Німеччина пообіцяла нову військову допомогу Україні на 5 млрд євро.

Серед іншого, було підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. За словами Умєрова, загальна вартість контракту – 2,2 мільярда євро.