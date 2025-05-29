Мерц не исключает передачу ракет Taurus Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает поставки Украине крылатых ракет Taurus.

Об этом он сказал в эфире телеканала ZDF, передает "Европейская правда".

"Конечно, это в пределах возможного", – сказал канцлер, отвечая на вопрос ведущего о Taurus.

Мерц также отметил, что для этого понадобится несколько месяцев обучения украинских солдат.

"Мы всегда говорили – я сам это говорил – что Taurus требует нескольких месяцев подготовки солдат в Украине", – сказал он.

Передача системы через полгода или год не принесет пользы Украине сегодня, подчеркнул Мерц.

Поэтому, по его словам, военная поддержка страны совершенствуется уже сегодня.

По поводу дальнейших санкций против Москвы канцлер заявил: "Все, что можно сделать на безопасной правовой основе, является мыслимым и возможным".

В Берлине 28 мая украинский президент провел встречи с федеральным канцлером Фридрихом Мерцем, президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Юлией Кёкнер.

Во время визита Германия пообещала новую военную помощь Украине на 5 млрд евро.

Среди прочего, был подписан контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и ракет к ним. По словам Умерова, общая стоимость контракта – 2,2 млрд евро.