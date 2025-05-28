Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив деталі підписаної угоди з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T для України і ракет до них.

Про це він розповів у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Умєров, який перебуває у Берліні в рамках візиту української делегації на чолі з Володимиром Зеленським, нагадав, що у середу на тлі візиту українських посадовців Німеччина оголосила про пакет військової допомоги на 5 мільярдів євро.

Серед іншого, було підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. За словами Умєрова, загальна вартість контракту – 2,2 мільярда євро.

Міністр не повідомив про терміни виробництва чи поставки цих засобів.

Також Умєров уточнив, що Німеччина профінансує закупівлю українських далекобійних засобів на сотні мільйонів євро.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу оголосив про розширення військової допомоги Україні з боку його держави, однак не став розкривати багатьох деталей у рамках нової політики обмеженого інформування про військову підтримку Києва.

Мерц також пообіцяв зробити все, щоб газопровід "Північний потік 2" не запрацював.