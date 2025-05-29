Пов'язані з РФ хакери, які видавали себе за журналістів, атакували Міноборони Британії

Пов'язані з Росією хакери, які видавали себе за журналістів, націлилися на співробітників Міністерства оборони Великої Британії в ході операції кібершпигунства, яка була помічена і зірвана.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Подробиці зірваної хакерської атаки з'явилися після того, як міністр оборони Джон Гілі заявив, що британські військові посилюють власні наступальні можливості для проведення кібератак проти ворожих держав, таких як Росія, в рамках довгоочікуваного перегляду оборонної системи Британії.

Очікується, що Стратегічний оборонний огляд буде опублікований в понеділок. Він був презентований прем'єр-міністром Кіром Стармером в липні минулого року і виходить напередодні саміту членів НАТО в червні.

"Характер війни змінюється", – сказав Гілі групі журналістів під час візиту до захищеного об'єкта у Вілтширі, де розташована команда, яка відбила російську кібератаку.

"Міністерство оборони виявило фішингову кампанію, спрямовану на персонал з метою розповсюдження шкідливого програмного забезпечення", – йдеться в аналізі Національного центру кібербезпеки (NCSC).

"Початкова кампанія складалася з двох електронних листів на журналістську тематику, в яких намагалися представити новинну організацію. Друга кампанія мала фінансову тематику і спрямовувалася на комерційний файлообмінник", – розповіли в центрі.

Посадовець розповів, що на виявлення атаки пішло близько години.

За словами другого посадовця, шкідливе програмне забезпечення було пов'язане з російською хакерською групою під назвою RomCom.

Нагадаємо, у Північноатлантичному Альянсі висунули ідею включити витрати на кібербезпеку та діяльність, пов'язану з охороною кордонів і узбережжя, до нового цільового показника "довколавійськових" витрат альянсу в розмірі 1,5% ВВП.

Як відомо, 28 травня уряд Чехії заявив, що за кібератакою на МЗС країни, яка тривала з 2022 року, стоїть Китай.