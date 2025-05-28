ЗМІ: НАТО пропонує включити кібербезпеку в нову ціль оборонних витрат

У Північноатлантичному Альянсі висунули ідею включити витрати на кібербезпеку та діяльність, пов'язану з охороною кордонів і узбережжя, до нового цільового показника "довколавійськових" витрат альянсу в розмірі 1,5% ВВП.

Про це, як передає "Європейська правда", стало відомо агентству Bloomberg.

За словами співрозмовників Bloomberg, НАТО розпочав переговори з країнами-членами щодо того, що буде включено в новий цільовий показник витрат, який мають затвердити на саміті в червні.

Як уже раніше розкрили ЗМІ, сукупний цільовий показник становитиме 5% ВВП, з яких 3,5% ВВП – видатки безпосередньо на оборону, а 1,5% ВВП – видатки, пов'язані з обороною.

Згідно з документом НАТО, який цитує Bloomberg, в Альянсі пропонують включити в повʼязані з обороною витрати кібербезпеку, охорону кордонів, захист критичної інфраструктури, невійськові розвідувальні служби та діяльність, пов'язану з космосом.

Деякі джерела Bloomberg стверджують, що південні країни НАТО наполягають на включенні витрат, пов'язаних з боротьбою з тероризмом, а Україна наполягає на включенні допомоги своїм Силам оборони.

Останнє дозволило б компенсувати той факт, що НАТО наразі не обговорює поновлення торішньої обіцянки про надання Україні 40 мільярдів євро на наступний, 2026 рік.

Таке ширше визначення оборонних витрат має полегшити досягнення цільового показника і заручитись його політичною підтримкою з боку членів НАТО.

Непублічно відомо, що Іспанія є останньою великою країною НАТО, яка ще не приєдналася до плану Альянсу оголосити про наміри витрачати 5% ВВП на оборону.

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