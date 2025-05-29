Связанные с РФ хакеры, выдававшие себя за журналистов, атаковали Минобороны Британии

Связанные с Россией хакеры, выдававшие себя за журналистов, нацелились на сотрудников Министерства обороны Великобритании в ходе операции кибершпионажа, которая была замечена и сорвана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Подробности сорванной хакерской атаки появились после того, как министр обороны Джон Хили заявил, что британские военные усиливают собственные наступательные возможности для проведения кибератак против враждебных государств, таких как Россия, в рамках долгожданного пересмотра оборонной системы Британии.

Ожидается, что Стратегический оборонный обзор будет опубликован в понедельник. Он был презентован премьер-министром Киром Стармером в июле прошлого года и выходит в преддверии саммита членов НАТО в июне.

"Характер войны меняется", – сказал Хили группе журналистов во время визита на защищенный объект в Уилтшире, где расположена команда, отразившая российскую кибератаку.

"Министерство обороны обнаружило фишинговую кампанию, направленную на персонал с целью распространения вредоносного программного обеспечения", – говорится в анализе Национального центра кибербезопасности (NCSC).

"Начальная кампания состояла из двух электронных писем на журналистскую тематику, в которых пытались представить новостную организацию. Вторая кампания имела финансовую тематику и направлялась на коммерческий файлообменник", – рассказали в центре.

Чиновник рассказал, что на обнаружение атаки ушло около часа.

По словам второго чиновника, вредоносное программное обеспечение было связано с российской хакерской группой под названием RomCom.

Напомним, в Североатлантическом Альянсе выдвинули идею включить расходы на кибербезопасность и деятельность, связанную с охраной границ и побережья, в новый целевой показатель "околовоенных" расходов альянса в размере 1,5% ВВП.

Как известно, 28 мая правительство Чехии заявило, что за кибератакой на МИД страны, которая длилась с 2022 года, стоит Китай.