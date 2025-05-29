Як нова "партія Путіна" намагається зруйнувати проукраїнську єдність у Норвегії

17 травня, на День конституції Норвегії, антиукраїнська політична реклама заполонила Осло.

Реклама з'явилася на тлі рішення уряду країни істотно, майже в три рази, розширити пакет фіндопомоги Києву – його збільшили з 35 до 85 млрд крон (близько $7,8 млрд).

Антиукраїнську кампанію просуває досі маловідома партія "За мир і справедливість" (Partiet Fred og rettferdighet, або скорочено FOR), яку зареєстрували лише у січні цього року.

Про те, хто стоїть за цією політичною силою і хто її фінансує, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Ірини Кутєлєвої Норвегія під ударом пропаганди РФ: що відомо про нову "партію Путіна" на півночі Європи. Далі – стислий її виклад.

Скандальна рекламна кампанія FOR майже одразу обурила значну частину норвезького суспільства. Зокрема, партію звинувачували у поширенні кремлівської пропаганди.

Довелось реагувати і прем’єр-міністру Йонасу Гару Стьоре, який заявив, що "принципово не згоден" з позицією FOR.

"Норвезький парламент єдиний у своїй підтримці України. Вона веде боротьбу, яка також стосується наших цінностей і має наслідки для нашої політики безпеки", – додав він.

Особливо тішить реакція пересічних норвежців. Антиукраїнська рекламна кампанія мала тривати до 25 травня, однак майже одразу плакати почали зривати звичайні перехожі, після чого лідерка FOR Маріель Леран побідкалась на "вандалізм" і оголосила про дострокове припинення кампанії.

Хоча згодом Леран назвала кампанію "стовідсотково успішною". За її словами, після історії з плакатами лави партії поповнюються ледь не на 100 осіб щодня.

"Ми раді повідомити, що за останні дні ми провели успішну кампанію за мир і добробут… Ми з'явилися на перших шпальтах усіх загальнонаціональних газет Норвегії", – хвалились у FOR.

До історії з плакатами із закликами припинити військову допомогу України про таку партію, як "За мир і справедливість", у Норвегії майже не згадували. Соціологи наразі не включають цю партію у свої опитувальники.

Значна частина членів FOR є вихідцями з ліворадикальної партії Rødt ("Червоні"), одним із засновників якої є Компартія Норвегії.

Ультралівий порядок денний FOR тісно переплетений із кремлівською пропагандою. Особливо – щодо України.

"Замість того, щоб витрачати 85 мільярдів на війну в Україні, ми можемо запровадити безкоштовний громадський транспорт зі значним розширенням спектра послуг, запровадити безкоштовну стоматологічну допомогу для всіх та безкоштовні дитячі садки, післяшкільні заняття, шкільні обіди та спортивні та культурні заходи для дітей та молоді", – стверджується на сайті партії.

Щоправда, у FOR старанно відкидають зв'язки з РФ і навіть намагаються критикувати Владіміра Путіна.

Хоча 21 травня лідерці партії довелося зізнатися, що за фінансуванням стоїть пов'язаний із Росією бізнесмен Атле Берге.

У 2016 році у норвежця почалися проблеми в РФ. Проте у 2023 році Берге несподівано повернувся до Росії з новою візою та дозволом на роботу і почав відверто розхвалювати РФ.

Поки що їм навряд чи вдасться змінити зовнішній курс Норвегії. Але зруйнувати проукраїнську єдність Норвегії – цілком посильне завдання.

Адже 4-відсотковий виборчий бар'єр не виглядає значною перешкодою для політсили, яка має стабільне фінансування і осідлала тему "боротьби за мир" та перенаправлення коштів з допомоги Україні на соціальні виплати норвежцям.

У цьому контексті важливо, що Норвегія серйозно ставиться до можливого втручання РФ у свої вибори. Поява партії із російським фінансовим слідом та відверто проросійськими тезами занепокоїла уряд Норвегії.

Докладніше – в матеріалі Ірини Кутєлєвої Норвегія під ударом пропаганди РФ: що відомо про нову "партію Путіна" на півночі Європи.