Как новая "партия Путина" пытается разрушить проукраинское единство в Норвегии

17 мая, в День конституции Норвегии, антиукраинская политическая реклама заполонила Осло.

Реклама появилась на фоне решения правительства страны существенно, почти в три раза, расширить пакет финпомощи Киеву – его увеличили с 35 до 85 млрд крон (около $7,8 млрд).

Антиукраинскую кампанию продвигает до сих пор малоизвестная партия "За мир и справедливость" (Partiet Fred og rettferdighet, или сокращенно FOR), которую зарегистрировали лишь в январе этого года.

О том, кто стоит за этой политической силой и кто ее финансирует, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ирины Кутелевой Норвегия под ударом пропаганды РФ: что известно о новой "партии Путина" на севере Европы. Далее – краткое ее изложение.

Скандальная рекламная кампания FOR почти сразу возмутила значительную часть норвежского общества. В частности, партию обвиняли в распространении кремлевской пропаганды.

Пришлось реагировать и премьер-министру Йонасу Гару Стьоре, который заявил, что "принципиально не согласен" с позицией FOR.

"Норвежский парламент един в своей поддержке Украины. Она ведет борьбу, которая также касается наших ценностей и имеет последствия для нашей политики безопасности", – добавил он.

Особенно радует реакция рядовых норвежцев. Антиукраинская рекламная кампания должна была продолжаться до 25 мая, однако почти сразу плакаты начали срывать обычные прохожие, после чего лидер FOR Мариэль Леран пожаловалась на "вандализм" и объявила о досрочном прекращении кампании.

Хотя впоследствии Леран назвала кампанию "стопроцентно успешной". По ее словам, после истории с плакатами ряды партии пополняются чуть ли не на 100 человек ежедневно.

"Мы рады сообщить, что за последние дни мы провели успешную кампанию за мир и благосостояние... Мы появились на первых полосах всех общенациональных газет Норвегии", – хвастались в FOR.

До истории с плакатами с призывами прекратить военную помощь Украине о такой партии, как "За мир и справедливость", в Норвегии почти не вспоминали. Социологи пока не включают эту партию в свои опросники.

Значительная часть членов FOR является выходцами из леворадикальной партии Rødt ("Красные"), одним из основателей которой является Компартия Норвегии.

Ультралевая повестка дня FOR тесно переплетена с кремлевской пропагандой. Особенно – в отношении Украины.

"Вместо того, чтобы тратить 85 миллиардов на войну в Украине, мы можем ввести бесплатный общественный транспорт со значительным расширением спектра услуг, ввести бесплатную стоматологическую помощь для всех и бесплатные детские сады, послешкольные занятия, школьные обеды и спортивные и культурные мероприятия для детей и молодежи", – утверждается на сайте партии.

Правда, в FOR старательно отвергают связи с РФ и даже пытаются критиковать Владимира Путина.

Хотя 21 мая лидеру партии пришлось признаться, что за финансированием стоит связанный с Россией бизнесмен Атле Берге.

В 2016 году у норвежца начались проблемы в РФ. Однако в 2023 году Берге неожиданно вернулся в Россию с новой визой и разрешением на работу и начал откровенно расхваливать РФ.

Пока им вряд ли удастся изменить внешний курс Норвегии. Но разрушить проукраинское единство Норвегии – вполне посильное задание.

Ведь 4-процентный избирательный барьер не выглядит значительным препятствием для политсилы, которая имеет стабильное финансирование и оседлала тему "борьбы за мир" и перенаправления средств с помощи Украине на социальные выплаты норвежцам.

В этом контексте важно, что Норвегия серьезно относится к возможному вмешательству РФ в свои выборы. Появление партии с российским финансовым следом и откровенно пророссийскими тезисами обеспокоило правительство Норвегии.

Подробнее – в материале Ирины Кутелевой Норвегия под ударом пропаганды РФ: что известно о новой "партии Путина" на севере Европы.