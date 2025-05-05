Екологічні організації просять Мерца припинити купувати СПГ у Росії

Екологічні організації Німеччини та України вимагають остаточної відмови німецького уряду від російського природного газу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

У відкритому листі організації закликають майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца виступити проти непрямого фінансування загарбницької війни Росії проти України через закупівлю газу.

Організації критикують той факт, що федеральна компанія Sefe, колишня дочірня компанія російської державної компанії "Газпром", закуповує "рекордні обсяги" російського скрапленого природного газу (СПГ) для Європи.

Попередній уряд Німеччини обіцяв поступово відмовитися від імпорту російського газу.

"Тому ми закликаємо вас змінити курс і наказати припинити непряму підтримку Sefe загарбницької війни Росії проти України", – йдеться в листі до Мерца.

Серед семи підписантів – Німецька екологічна допомога (DUH), Мюнхенський інститут екології, Razom We Stand та Business 4 Ukraine.

Раніше посадовці Європейської комісії відмовились від ідеї включити заборону імпорту російського СПГ в межах пакетів санкцій проти Росії, оскільки деякі країни-члени пообіцяли заблокувати обмеження.

Натомість виконавчий орган ЄС оцінює різні правові інструменти для включення в дорожню карту, зокрема заборону компаніям підписувати нові газові контракти з Росією або надання їм правових підстав для розірвання чинних контрактів.