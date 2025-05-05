Экологические организации просят Мерца прекратить покупать СПГ у России

Экологические организации Германии и Украины требуют окончательного отказа немецкого правительства от российского природного газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

В открытом письме организации призывают будущего канцлера Германии Фридриха Мерца выступить против косвенного финансирования захватнической войны России против Украины через закупку газа.

Организации критикуют тот факт, что федеральная компания Sefe, бывшая дочерняя компания российской государственной компании "Газпром", закупает "рекордные объемы" российского сжиженного природного газа (СПГ) для Европы.

Предыдущее правительство Германии обещало постепенно отказаться от импорта российского газа.

"Поэтому мы призываем вас изменить курс и приказать прекратить косвенную поддержку Sefe захватнической войны России против Украины", – говорится в письме к Мерцу.

Среди семи подписантов – Немецкая экологическая помощь (DUH), Мюнхенский институт экологии, Razom We Stand и Business 4 Ukraine.

Ранее чиновники Европейской комиссии отказались от идеи включить запрет на импорт российского СПГ в пакет санкций против России, поскольку некоторые страны-члены пообещали заблокировать ограничения.

Вместо этого исполнительный орган ЕС оценивает различные правовые инструменты для включения в дорожную карту, в частности запрет компаниям подписывать новые газовые контракты с Россией или предоставление им правовых оснований для расторжения действующих контрактов.