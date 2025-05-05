У Франції хочуть перевіряти знання історії для надання громадянства

В уряді Франції хочуть посилити критерії для кандидатів на отримання громадянства, зокрема перевіряти знання ними основних фактів з історії країни.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", з такими пропозиціями виступив очільник МВС Брюно Ретайо.

Міністр пропонує доповнити перелік критеріїв, які мають виконати кандидати на громадянство, серед яких повага до принципу світськості держави та повна легальність перебування на території Франції.

Зокрема, пропонують з 2026 року перевіряти знання кандидатом основ "громадянської культури" та базових фактів з історії Франції. Наразі єдиним іспитом є мовний екзамен, на якому потрібно підтвердити усне й письмове володіння французькою щонайменш на рівні В1.

Раніше міністр також висловлював думку, що одним з критеріїв слід зробити наявність роботи, завдяки якій людина може себе забезпечувати і не буде залежати від соціальної допомоги.

У 2024 році у Франції суттєво зросли запити на набуття громадянства – кількість заявок зросла на понад 66 тисяч, що приблизно 8% від кількості заявок у 2023 році.

У Литві набули чинності зміни, за якими росіян можуть позбавляти литовських посвідок на проживання за часті поїздки у Росію.

Нагадаємо, нещодавно Суд ЄС оголосив незаконною схему "золотих паспортів" Мальти, що передбачає надання громадянства в обмін на великі інвестиції.