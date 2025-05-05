Во Франции хотят проверять знания истории для предоставления гражданства

В правительстве Франции хотят ужесточить критерии для кандидатов на получение гражданства, в частности проверять их знания основных фактов из истории страны.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", с такими предложениями выступил глава МВД Брюно Ретайо.

Министр предлагает дополнить перечень критериев, которые должны выполнить кандидаты на гражданство, среди них – уважение к принципу светскости государства и полная легальность пребывания на территории Франции.

В частности, предлагают с 2026 года проверять знания кандидатом основ "гражданской культуры" и базовых фактов из истории Франции. Сейчас единственным экзаменом является языковой, на котором нужно подтвердить устное и письменное владение французским языком как минимум на уровне В1.

Ранее министр также высказывал мнение, что одним из критериев следует сделать наличие работы, благодаря которой человек может себя обеспечивать и не будет зависеть от социальной помощи.

В 2024 году во Франции существенно выросли запросы на получение гражданства – количество заявок выросло на более чем 66 тысяч, что примерно 8% от количества заявок в 2023 году.

В Литве вступили в силу изменения, согласно которым россиян могут лишить литовских видов на жительство за частые поездки в Россию.

Напомним, недавно Суд ЕС объявил незаконной схему "золотых паспортов" Мальты, предусматривающую предоставление гражданства в обмен на крупные инвестиции.