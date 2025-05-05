Туск критикує "політичну сліпоту" європейських лідерів, які їдуть 9 травня в Москву

Польський премʼєр-міністр Дональд Туск заявив про неприйнятність візитів європейських лідерів до Москви 9 травня в той час, коли Росія веде повномасштабну війну проти України.

Про це він сказав під час візиту до Нідерландів у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Туска попросили прокоментувати рішення окремих іноземних лідерів прийняти запрошення приїхати в Москву на парад до так званого дня перемоги 9 травня.

Глава уряду Польщі сказав, що не буде говорити за лідерів Китаю чи Бразилії, які, "мабуть, мають інший погляд на історію та сьогодення".

"Але жоден європеєць не має права, не може вдавати, що не бачить, де таїться загроза і як важливо зберегти солідарність та європейську спільноту", – додав він.

Туск нагадав, що великі трагедії Європи, зокрема Перша та Друга світові війни, мали своє джерело також у "політичній сліпоті, байдужості, такій неоднозначності та толерантності до зла".

"І ми сьогодні тут також для того, щоб дуже чітко і голосно сказати, що Європа і західна спільнота ніколи більше не можуть допустити такої помилки", – наголосив премʼєр Польщі.

Нагадаємо, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас у квітні закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

3 травня президент Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву 9 травня, оскільки російська сторона може вчиняти щодо гостей будь-які дії, а українська не може нести відповідальність за те, що відбувається у РФ.

А Фіцо розкритикував його за це. Прем’єр Словаччини заявив, що своїми коментарями президент Зеленський погрожує главам держав та прем'єр-міністрам країн, де проживають мільйони людей, і що "так не робиться".