Туск критикует "политическую слепоту" европейских лидеров, едущих 9 мая в Москву

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил о неприемлемости визитов европейских лидеров в Москву 9 мая в то время, когда Россия ведет полномасштабную войну против Украины.

Об этом он сказал во время визита в Нидерланды в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Туска попросили прокомментировать решение отдельных иностранных лидеров принять приглашение приехать в Москву на парад к так называемому дню победы 9 мая.

Глава правительства Польши сказал, что не будет говорить за лидеров Китая или Бразилии, которые, "видимо, имеют другой взгляд на историю и современность".

"Но ни один европеец не имеет права, не может делать вид, что не видит, где таится угроза и как важно сохранить солидарность и европейское сообщество", – добавил он.

Туск напомнил, что великие трагедии Европы, в частности Первая и Вторая мировые войны, имели свое истоки также в "политической слепоте, безразличии, такой неоднозначности и толерантности к злу".

"И мы сегодня здесь также для того, чтобы очень четко и громко сказать, что Европа и западное сообщество никогда больше не могут допустить такой ошибки", – подчеркнул премьер Польши.

Напомним, главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас в апреле призвала европейских лидеров не участвовать в военных торжествах в Москве 9 мая, а вместо этого продемонстрировать солидарность с Украиной.

3 мая президент Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок в Москву 9 мая, поскольку российская сторона может совершать в отношении гостей любые действия, а украинская не может нести ответственность за то, что происходит в РФ.

А Фицо раскритиковал его за это. Премьер Словакии заявил, что своими комментариями президент Зеленский угрожает главам государств и премьер-министрам стран, где проживают миллионы людей, и что "так не делается".