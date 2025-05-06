Чому ЄС йде на поступки Орбану та дозволяє Молдові випередити Україну на шляху до членства

У 2025-му Молдова може випередити Україну дорогою до членства.

У Євросоюзі всерйоз готуються до того, щоб у другій половині року розпочати вступні переговори з Кишиневом, але не з Києвом. Це матиме важливе символічне та практичне значення, адже означатиме руйнування "пакета", тобто неформальної зв’язки між двома країнами на шляху до ЄС, що вдарить по довірі до ЄС в Україні й може призвести до подальших затримок у втіленні реформ, необхідних для вступу.

Західні політики вже почали переконувати Київ не драматизувати.

Україні залишається або переконати Угорщину, або дочекатися зміни влади в цій країні. На щастя, підстави для таких сподівань цього разу дійсно є.

Докладніше – в статті Сергія Сидоренка, Тетяни Висоцької і Юрія Панченка з "Європейської правди" Вето Орбана на користь Молдови: як Угорщина лишає Україну на узбіччі шляху до ЄС. Далі – стислий її виклад.

"Пакетування" України разом з Молдовою дає Києву сильного адвоката у вигляді Румунії, яка робить усе можливе для того, щоб Молдова опинилася в ЄС. Молдова натомість завдяки союзу з Україною має більшу підтримку Польщі, країн Балтії тощо.

Тож зв’язка з Молдовою, з якою ми десь на одному рівні, була чудовим варіантом, вигідним для обох країн. Але з’явилися причини готувати її розірвання.

Про те, що в ЄС готуються до роз’єднання України та Молдови дорогою до вступу в ЄС, першою повідомила "Європейська правда". Кілька незалежних одне від одного джерел у Брюсселі підтвердили нашу інформацію про те, що ЄС розглядає можливість розділити неформальну зв’язку між Україною і Молдовою.

Генератором проблем, стала Угорщина. Точніше – угорське вето на відкриття переговорів з Україною, що триває вже деякий час і невідомо коли завершиться.

Кілька джерел "ЄвроПравди" повідомили, що до осені ЄС не буде здаватися і намагатиметься продавити угорську блокаду.

Але навіщо ж Євросоюзу погоджуватися на розрив зв’язки України і Молдови на шляху до членства в ЄС?

Причина – вирішальні парламентські вибори у Молдові, які відбудуться 28 вересня. Президентка Мая Санду та керівна партія PAS зробили європейську інтеграцію своїм передвиборчим козирем.

Євроінтеграція – це єдиний (та й то непевний) козир, який лишився у влади Молдови.

Кілька посадовців, що представляють дружні до України держави, наголосили: зараз вони готуються до значного збільшення тиску на Угорщину, який триватиме до кінця червня. Мета – переконати Орбана відмовитися від вето на черговому саміті ЄС, який відбудеться 26-27 червня.

Перед тим – без шансів, адже до 20 червня в Угорщині триватимуть так звані "національні консультації" щодо членства України. Прем’єр Віктор Орбан вже оголосив, що до їхнього завершення Угорщина не ухвалюватиме жодних рішень. Це дає час для діалогу також європейським інституціям.

Є один важіль, який здатен змінити позицію Угорщини. Його ім’я – Дональд Трамп.

Зараз президент США називає вступ України до Євросоюзу одним з елементів у своєму плані миру. А Орбан, виходить, своїми діями руйнує план Трампа! І якщо на саміті НАТО 24-25 червня президент США особисто скаже угорському прем’єру припинити цей цирк і зняти вето з України – це може стати вирішальною краплею.

Тож навіть найоптимістичніший сценарій – розблокування України у липні, коли головування у Раді ЄС перейде до Данії.

Втім, треба усвідомлювати, що блокування України може зберегтися і далі.

"По суті, Єврокомісія налаштована чекати на угорські вибори, які будуть лише наступного року. Нас це не влаштовує, але що з цим можливо робити – це питання", – поділився з "ЄП" високопосадовець українського уряду.

У ЄС також починають готувати Україну до того, що це може стати реальністю.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка, Тетяни Висоцької і Юрія Панченка Вето Орбана на користь Молдови: як Угорщина лишає Україну на узбіччі шляху до ЄС.