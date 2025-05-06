Почему ЕС идет на уступки Орбану и позволяет Молдове опередить Украину на пути к членству

В 2025-м Молдова может опередить Украину по дороге к членству.

В Евросоюзе всерьез готовятся к тому, чтобы во второй половине года начать вступительные переговоры с Кишиневом, но не с Киевом. Это будет иметь важное символическое и практическое значение, ведь будет означать разрушение "пакета", то есть неформальной связи между двумя странами на пути в ЕС, что ударит по доверию к ЕС в Украине и может привести к дальнейшим задержкам в проведении реформ, необходимых для вступления.

А западные политики уже начали убеждать Киев не драматизировать.

Украине остается либо убедить Венгрию, либо дождаться смены власти в этой стране. К счастью, основания для таких надежд на этот раз действительно есть.

Подробнее – в статье Сергея Сидоренко, Татьяны Высоцкой и Юрия Панченко из "Европейской правды" Вето Орбана в пользу Молдовы: как Венгрия оставляет Украину на обочине пути в ЕС. Далее – краткое ее изложение.

"Пакетирование" Украины вместе с Молдовой дает Киеву сильного адвоката в виде Румынии, которая делает все возможное для того, чтобы Молдова оказалась в ЕС. Молдова взамен благодаря союзу с Украиной имеет большую поддержку Польши, стран Балтии и тому подобное.

Так что связка с Молдовой, с которой мы где-то на одном уровне, была отличным вариантом, выгодным для обеих стран. Но появились причины готовить ее разрыв.

О том, что в ЕС готовятся к разъединению Украины и Молдовы по пути к вступлению в ЕС, первой сообщила "Европейская правда". Несколько независимых друг от друга источников в Брюсселе подтвердили нашу информацию о том, что ЕС рассматривает возможность разделить неформальную связь между Украиной и Молдовой.

Генератором проблем, стала Венгрия. Точнее – венгерское вето на открытие переговоров с Украиной, которое длится уже некоторое время и неизвестно когда завершится.

Несколько источников "ЕвроПравды" сообщили, что до осени ЕС не будет сдаваться и будет пытаться продавить венгерскую блокаду.

Но зачем же Евросоюзу соглашаться на разрыв связки Украины и Молдовы на пути к членству в ЕС?

Причина – решающие парламентские выборы в Молдове, которые состоятся 28 сентября. Президент Майя Санду и правящая партия PAS сделали европейскую интеграцию своим предвыборным козырем.

Евроинтеграция – это единственный (да и то неопределенный) козырь, который остался у власти Молдовы.

Несколько должностных лиц, представляющих дружественные к Украине государства, отметили: сейчас они готовятся к значительному увеличению давления на Венгрию, которое продлится до конца июня. Цель – убедить Орбана отказаться от вето на очередном саммите ЕС, который состоится 26-27 июня.

Перед тем – без шансов, ведь до 20 июня в Венгрии будут продолжаться так называемые "национальные консультации" относительно членства Украины. Премьер Виктор Орбан уже объявил, что до их завершения Венгрия не будет принимать никаких решений. Это дает время для диалога также европейским институтам.

Есть один рычаг, который способен изменить позицию Венгрии. Его имя – Дональд Трамп.

Сейчас президент США называет вступление Украины в Евросоюз одним из элементов в своем плане мира. А Орбан, получается, своими действиями разрушает план Трампа! И если на саммите НАТО 24-25 июня президент США лично скажет венгерскому премьеру прекратить этот цирк и снять вето с Украины – это может стать решающей каплей.

Поэтому даже самый оптимистичный сценарий – разблокирование Украины в июле, когда председательство в Совете ЕС перейдет к Дании.

Впрочем, надо осознавать, что блокирование Украины может сохраниться и дальше.

"По сути, Еврокомиссия настроена ждать венгерских выборов, которые будут только в следующем году. Нас это не устраивает, но что с этим можно делать – это вопрос", – поделился с „ЕП" высокопоставленный чиновник украинского правительства.

В ЕС также начинают готовить Украину к тому, что это может стать реальностью.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко, Татьяны Высоцкой и Юрия Панченко Вето Орбана в пользу Молдовы: как Венгрия оставляет Украину на обочине пути в ЕС.