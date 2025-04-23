Джерело: Молдова може відкрити перший кластер у перемовинах з ЄС раніше за Україну

Якщо Угорщина продовжуватиме блокувати відкриття кластерів у перемовинах про вступ України до ЄС, Молдова, яка розпочала перемовини одночасно з Україною і так само вже готова відкрити кластер 1 "Засадничі питання" ("Основи"), може зробити це раніше.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили два члени дипломатичного корпусу в Брюсселі та один з посадовців ЄС, обізнаний з перебігом перемовин.

Співрозмовники "ЄвроПравди" зауважили, що Угорщина блокує просування перемовин про вступ України до Євросоюзу, і, якщо це продовжиться наступні кілька місяців, розглядається можливість відкриття першого кластера у перемовинах з Молдовою, не чекаючи на Україну.

"Євросоюз робить все можливе, щоб Угорщина припинила блокування перемовин з Україною про вступ до ЄС. Тривають постійні перемовини за участю сторін, здійснюється тиск. Але, якщо блокування продовжиться, орієнтовно на осінь 2025 року може бути запланована відповідна Міжурядова конференція з Молдовою – і відкриття перемовного кластера 1 "Основи" для Молдови", – повідомив "Європейській правді" один з дипломатів на умовах анонімності.

Інший дипломатичний співрозмовник "ЄвроПравди" уточнив, що Міжурядова конференція Молдова-ЄС може відбутися вже у вересні 2025.

Про те, що подібний розвиток подій є реальним, заявив і один з посадовців Євросоюзу, обізнаний зі станом справ, на умовах анонімності.

"Засідання Міжурядової конференції з Молдовою ще офіційно не заплановане. Це має зробити головуюча в Раді ЄС країна (до 1 липня 2025 – Польща, потім – Данія. – Ред.) після того, як буде досягнуто згоди з усіма державами-членами. Процедура вступу України до ЄС формально не пов'язана з процедурою вступу Молдови, тому це дійсно можливо", – повідомив він.

Як повідомлялося, у ЄС оцінили прогрес Молдови у перемовинах про вступ: скринінг 3 кластерів з 6 вже завершено, скринінг ще одного кластера закінчать через місяць.

Нагадаємо, що 16 січня 2025 року Єврокомісія надіслала Раді ЄС перший скринінговий звіт щодо кластера 1 "Основи" для України. Того ж дня відповідний скринінговий звіт був надісланий і щодо Молдови. Це означає, що обидві держави готові до відкриття кластера 1.

Але Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера з Україною – і пообіцяла блокувати подальше відкриття кластерів для України, поки не завершаться "консультації" з населенням щодо цього питання – на яких прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже публічно проголосував проти членства України в ЄС.

Тим не менш, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна вийшла на найшвидший темп вступу до Європейського Союзу серед країн, які коли-небудь прагнули стати членом ЄС.

У Єврокомісії також заявили, що процес скринінгу у рамках перемовин про вступ з Україною відбувається зі швидкістю, безпрецедентною для Європейського Союзу.