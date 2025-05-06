Польща заявила про втручання Росії у президентські вибори через кібератаки
Віцепрем'єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що країна стикається з безпрецедентною спробою втручання Росії у президентські вибори.
Його слова цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".
Польська влада стверджує, що роль країни як логістичного хабу допомоги Україні зробила її ключовою мішенню для російських кібератак і кампаній дезінформації.
"Під час нинішніх президентських виборів у Польщі ми маємо справу з безпрецедентною спробою втручання у виборчий процес з боку Росії", – заявив Гавковський на конференції з питань оборони.
За його словами, це відбувається "шляхом поширення дезінформації в поєднанні з гібридними атаками на критичну інфраструктуру Польщі з метою паралізувати нормальне функціонування держави".
Він зазначив, що атаки були спрямовані на водоканали, теплоелектроцентралі, об’єкти енергопостачання та органи державної адміністрації. Рівень російської кіберзагрози в Польщі більш ніж подвоївся порівняно з минулим роком.
"Сьогодні в Польщі щохвилини моєї промови реєструється понад десяток інцидентів, спрямованих проти критичної інфраструктури", – додав міністр.
Уряд Польщі раніше казав, що працює над посиленням безпеки в інтернеті і веде переговори з платформами соціальних мереж, очікуючи посилення кібератак перед президентськими виборами.
2 квітня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його партія "Громадянська платформа" зазнала кібератаки іноземного походження.
Тоді Гавковський заявив, що партія Туска зазнала кібератаки з боку груп з Росії та Білорусі.