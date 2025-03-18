Польща працює над зміцненням кібербезпеки перед президентськими виборами

Польща працює над посиленням безпеки в інтернеті і веде переговори з платформами соціальних мереж в очікуванні посилення кібератак перед президентськими виборами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив віцепрем’єр Польщі Кшиштоф Гавковський, якого цитує Bloomberg.

Так звана "виборча парасолька" покликана захистити процес голосування від будь-якого зовнішнього втручання, сказав Гавковський.

Уряд хоче, щоб соціальні медіаплатформи допомогли, якщо атаки посиляться ближче до голосування у першому турі 18 травня, додав він.

Гавковський висловив впевненість у тому, що служби безпеки зможуть запобігти спробам втручання у вибори в Польщі, подібним до тих, які фіксували в Румунії.

Польський віцепрем’єр сказав, що його міністерство перебуває в постійному контакті з передвиборчими командами окремих кандидатів у президенти.

Він також двічі зустрічався з представниками компаній, включно з Meta Platforms Inc., Alphabet Inc. і Microsoft Corp.

"Дезінформація відбувається щодня. Так звані "ботоферми", які можуть поширювати дезінформацію через безліч підроблених акаунтів або профілів, можуть бути активовані незадовго до дня виборів. Ось на що нам потрібно звернути увагу", – сказав він.

Віцепрем’єр додав, що у Польщі не було випадків підтримки певного кандидата особами з-за кордону, як це було з Німеччиною, коли американський мільярдер Ілон Маск активно підтримував ультраправу "Альтернативу для Німеччини".

У січні Гавковський звинуватив Росію у спробі вербування поляків через даркнет з метою вплинути на президентську виборчу кампанію в Польщі.

Влітку повідомляли, що Польща витратить понад 3 млрд злотих ($760 млн) на посилення кібербезпеки після того, як державне інформаційне агентство PAP зазнало кібератаки, яка, як вважають, була здійснена Росією.