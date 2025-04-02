Партія влади Польщі заявила про серйозну кібератаку зі "східним слідом"

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його партія "Громадянська платформа" зазнала кібератаки іноземного походження.

Про це він написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

Польський премʼєр заявив, що обʼєктом кібератаки стала ІТ-система "Громадянської платформи".

"Розпочалося іноземне втручання у вибори. Служби вказують на східний слід", – додав Туск без подальших уточнень, імовірно, маючи на увазі прийдешні вибори президента Польщі.

Віце-прем'єр-міністр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський своєю чергою зазначив, що відповідні служби "інтенсивно працюють у зв'язку з інцидентом кібербезпеки".

"Справа серйозна, і ми будемо тримати вас в курсі всіх деталей", – сказав він.

В останні роки Польща, яка активно підтримує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення в неї у 2022 році, стала обʼєктом кількох масованих кібератак.

Минулого року було зламано польське державне агентство РАР, а раніше в березні повідомляли про кіберінцидент проти Польського космічного агентства.

Уряд Польщі раніше казав, що працює над посиленням безпеки в інтернеті і веде переговори з платформами соціальних мереж, очікуючи посилення кібератак перед президентськими виборами.