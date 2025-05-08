Болгарія відкинула звинувачення Путіна у відповідальності за війну в Україні

Болгарія гостро відреагувала на заяви російського правителя в документальному фільмі, показаному на російському державному телеканалі "Росія-1".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

У пропагандистському фільмі "Росія. Кремль. Путін. 25 років" Владімір Путін заявляє, що Румунія і Болгарія сприяли напруженню, яке призвело до війни в Україні, розмістивши на своїй території американські бази.

"Спроби Російської Федерації перекласти відповідальність за початок незаконної і неспровокованої війни в Україні на інші країни, включаючи Болгарію, є абсолютно неприйнятними і становлять грубе маніпулювання фактами", – йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Болгарії.

Воно нагадало, що вступ країни до НАТО є суверенним рішенням, заснованим на волі болгарських громадян і легітимних демократичних процесах.

"Це рішення продиктоване прагненням Болгарії до тривалої безпеки, стабільності та миру в регіональному контексті. Зміцнення стримувального потенціалу держав-членів має на меті захист території союзників, не є загрозою для будь-якої іншої країни і повністю відповідає міжнародному праву", – наголосили в МЗС.

У відомстві також заявили, що Болгарія залишається твердо відданою своїм союзницьким зобов'язанням в рамках НАТО та принципам Європейського Союзу.

Головною базою для підготовки військових Болгарії та США є Ново Село. Згідно з угодою з Вашингтоном, там можуть перебувати не більше 2500 цивільних осіб та американських військовослужбовців у формі. Протягом багатьох років ця кількість навіть не наближалася до зазначеної.

Румунія, з іншого боку, будує величезну базу – "Михаїл Когелнічану", яка розташована недалеко від Болгарії і буде більшою за "Рамштайн" у Німеччині.

Міністерство закордонних справ Румунії також швидко відреагувало на заяви Путіна.