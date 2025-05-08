Болгария отвергла обвинения Путина в ответственности за войну в Украине

Болгария остро отреагировала на заявления российского правителя в документальном фильме, показанном на российском государственном телеканале "Россия-1".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В пропагандистском фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" Владимир Путин заявляет, что Румыния и Болгария способствовали напряжению, которое привело к войне в Украине, разместив на своей территории американские базы.

"Попытки Российской Федерации переложить ответственность за начало незаконной и неспровоцированной войны в Украине на другие страны, включая Болгарию, являются абсолютно неприемлемыми и представляют собой грубое манипулирование фактами", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Болгарии.

Оно напомнило, что вступление страны в НАТО является суверенным решением, основанным на воле болгарских граждан и легитимных демократических процессах.

"Это решение продиктовано стремлением Болгарии к длительной безопасности, стабильности и миру в региональном контексте. Укрепление сдерживающего потенциала государств-членов имеет целью защиту территории союзников, не является угрозой для любой другой страны и полностью соответствует международному праву", – отметили в МИД.

В ведомстве также заявили, что Болгария остается твердо преданной своим союзническим обязательствам в рамках НАТО и принципам Европейского Союза.

Главной базой для подготовки военных Болгарии и США является Ново Село. Согласно договору с Вашингтоном, там могут находиться не более 2500 гражданских лиц и американских военнослужащих в форме. В течение многих лет это количество даже не приближалось к указанному.

Румыния, с другой стороны, строит огромную базу – "Михаил Когелничану", которая расположена недалеко от Болгарии и будет больше "Рамштайна" в Германии.

Министерство иностранных дел Румынии также быстро отреагировало на заявления Путина.