Ексголова МЗС Литви про перегляд курсу Трампа щодо Європи

На вчорашньому заході Мюнхенської безпекової конференції, який проводили у Вашингтоні, міністр закордонних справ Литви (2020-2024) Габріелюс Ландсбергіс був приємно здивований виступом віцепрезидента США Джей Ді Венса.

За його словами, тональність американської влади змінилася.

Свої спостереження Ландсбергіс виклав у колонці Трамп готовий до поступок. Як опір ЄС щодо зброї і правил змушує США змінювати стратегію. Далі – стислий її виклад.

На думку автора колонки, те, що сталося останніми місяцями, можна описати як надмірне втручання США у зовнішню політику.

"Ідея, що Америка може запропонувати нове світобачення, яке буде прийняте всім світом, по суті, базувалося на переконанні "деструкторів" з Кремнієвої долини у незамінності США для інших країн", – пише Габріелюс Ландсбергіс.

Він припускає, що у Вашингтоні, можливо, відбулося усвідомлення того, що нав’язуваний світогляд є неприйнятним для більшості з партнерів.

За словами ексглави МЗС Литви, Джей Ді Венс під час виступу згадав кілька моментів, які демонструють основні вразливості США.

Закупівлі Євросоюзом зброї у США.

США хочуть шматок з трильйонів євро, які планується витратити Європейським Союзом на оборону.

Але, підкреслює Ландсбергіс, неможливо мати все й одразу: або США готові захищати Європу разом із нею (включно з Україною), або Європа – повільно, неефективно, але неминуче – почне розбудовувати власну обороноздатність. А з цим прийде автономія та вплив.

Регулювання в ЄС.

За словами автора колонки, Венс згадав, що Брюссель несправедливо ставиться до американських технологічних компаній.

"За моїм відчуттям, саме це і є головною причиною атак США на Брюссель. Ви можете сміятися, зневажати чи критикувати Брюссель, але він має величезну регуляторну владу в надзвичайно густонаселеному і багатому регіоні. І якщо ви хочете вийти на цей ринок, ваша дорога лежить через Брюссель", – зазначає литовський ексміністр.

І що ще страшніше з точки зору Вашингтона – більшість європейців насправді підтримують ці регуляції. Адже багато хто вважає, що це робить їхнє життя безпечнішим і кращим.

При цьому Ландсбергіс підкреслює, що може помилятися і що це може бути видаванням бажаного за дійсне з його боку, але політика Трампа не налякала і не паралізувала Європу.

"Потрібно тримати позицію, залишатися стійкими, не зачиняти двері, нагадувати про спільні цінності та інтереси і продовжувати робити правильні речі. І хто знає... люди можуть змінюватися. А отже, можливо, й країни також", – сподівається автор колонки.

Докладніше – в колонці Трамп готовий до поступок. Як опір ЄС щодо зброї і правил змушує США змінювати стратегію.