Экс-глава МИД Литвы о пересмотре курса Трампа в отношении Европы

На вчерашнем мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности, которое проводили в Вашингтоне, министр иностранных дел Литвы (2020-2024) Габриэлюс Ландсбергис был приятно удивлен выступлением вице-президента США Джей Ди Вэнса.

По его словам, тональность американских властей изменилась.

Свои наблюдения Ландсбергис изложил в колонке Трамп готов к уступкам. Как сопротивление ЕС в отношении оружия и правил вынуждает США менять стратегию. Далее – краткое ее изложение.

По мнению автора колонки, то, что произошло в последние месяцы, можно описать как чрезмерное вмешательство США во внешнюю политику.

"Идея, что Америка может предложить новое мировоззрение, которое будет принято всем миром, по сути, базировалось на убеждении "деструкторов" из Кремниевой долины в незаменимости США для других стран", – пишет Габриэлюс Ландсбергис.

Он предполагает, что в Вашингтоне, возможно, произошло осознание того, что навязываемое мировоззрение является неприемлемым для большинства из партнеров.

По словам экс-главы МИД Литвы, Джей Ди Вэнс во время выступления упомянул несколько моментов, которые демонстрируют основные уязвимости США.

Закупки Евросоюзом оружия у США.

США хотят кусок из триллионов евро, которые планируется потратить Европейским Союзом на оборону.

Но, подчеркивает Ландсбергис, невозможно иметь все и сразу: либо США готовы защищать Европу вместе с ней (включая Украину), либо Европа – медленно, неэффективно, но неизбежно – начнет развивать собственную обороноспособность. А с этим придет автономия и влияние.

Регулирование в ЕС.

По словам автора колонки, Вэнс вспомнил, что Брюссель несправедливо относится к американским технологическим компаниям.

"По моему ощущению, именно это и является главной причиной атак США на Брюссель. Вы можете смеяться, презирать или критиковать Брюссель, но он имеет огромную регуляторную власть в чрезвычайно густонаселенном и богатом регионе. И если вы хотите выйти на этот рынок, ваша дорога лежит через Брюссель", – отмечает литовский экс-министр.

И что еще страшнее с точки зрения Вашингтона – большинство европейцев на самом деле поддерживают эти регуляции. Ведь многие считают, что это делает их жизнь безопаснее и лучше.

При этом Ландсбергис подчеркивает, что может ошибаться и что это может быть выдачей желаемого за действительное с его стороны, но политика Трампа не напугала и не парализовала Европу.

"Нужно держать позицию, оставаться стойкими, не закрывать двери, напоминать об общих ценностях и интересах и продолжать делать правильные вещи. И кто знает... люди могут меняться. А значит, возможно, и страны тоже", – надеется автор колонки.

Подробнее – в колонке Трамп готов к уступкам. Как сопротивление ЕС в отношении оружия и правил вынуждает США менять стратегию.