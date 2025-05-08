Трамп привітав першого в історії американського Папу

Президент США Дональд Трамп привітав американського кардинала Роберта Прево з обранням Папою Римським і висловив сподівання на зустріч.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, що для нього "велика честь усвідомлювати", що Роберт Прево, який узяв папське імʼя Лев ХIV, є "першим американським папою".

"Як захопливо і яка велика честь для нашої країни! Я з нетерпінням чекаю на зустріч з Папою Левом XIV. Це буде дуже знаменний момент!" – вважає президент США.

69-річний Прево, обраний конклавом на другий день, був призначений кардиналом покійним Папою Римським Франциском у 2023 році. Він очолював управління Святого Престолу, відповідальне за відбір єпископів по всьому світу.

До карʼєри у Ватикані Прево вів тривалу місіонерська діяльність у Перу, де служив єпископом північного міста Чіклайо, а також очолював ордер Святого Августина.

Новий Папа Римський вважається прихильником поміркованих поглядів у католицькій церкві і, ймовірно, збереже спадщину покійного Франциска.

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