Вибрали нового Папу

Конклав 8 травня обрав нового Папу Римського – про це сигналізує білий дим, який піднявся над Сикстинською капелою у Ватикані.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Конклав, який зібрався в середу у Ватикані, дійшов згоди щодо кандидатури нового Папи на другий день голосування.

NOW – White smoke. A new Pope has been chosen. pic.twitter.com/s6U3tQTiTz – Disclose.tv (@disclosetv) May 8, 2025

Після обрання нового Папи той має взяти собі папське імʼя, а кардинали присягають йому на вірність. Далі його проводять до "Кімнати сліз", де він переодягається з червоного кардинальського вбрання в білу папську сутану.

Імʼя нового очільника католицької церкви остаточно стане відомо тоді, коли він вийде на балкон базиліки Святого Петра.

Серед фаворитів раніше називали італійського кардинала П'єтро Пароліна і філіппінського кардинала Луїса Антоніо Тагле. Інші потенційні кандидати – Жан-Марк Авелін із Франції, Петер Ердо з Угорщини, Роберт Превост із США та П'єрбаттіста Піццабалла з Італії.

Дата конклаву, який почався 7 травня, була визначена під час закритої зустрічі кардиналів у Ватикані, першої після похорону Папи Франциска 26 квітня.

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