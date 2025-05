Вибрали нового Папу

Конклав 8 травня обрав нового Папу Римського – про це сигналізує білий дим, який піднявся над Сикстинською капелою у Ватикані.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Конклав, який зібрався в середу у Ватикані, дійшов згоди щодо кандидатури нового Папи на другий день голосування.

NOW – White smoke. A new Pope has been chosen. pic.twitter.com/s6U3tQTiTz