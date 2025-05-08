ОП: Зеленський говорить із Трампом

Володимир Зеленський ввечері 8 травня почав телефонну розмову з американським президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров, пише "Європейська правда" з посиланням на "Суспільне".

Никифоров сказав, що подробиці розмови президентів України та США будуть опубліковані за її підсумками найближчим часом.

Раніше сам Трамп казав, що поговорить із Зеленським щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яку в четвер ратифікувала Верховна рада.

"ЄвроПравда" розкрила основні деталі угоди, в якій йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.

Детальніше у статті: Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються.