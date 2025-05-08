ОП: Зеленский разговаривает с Трампом

Владимир Зеленский вечером 8 мая начал телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщил спикер президента Украины Сергей Никифоров, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Суспільне".

Никифоров сказал, что подробности разговора президентов Украины и США будут опубликованы по его итогам в ближайшее время.

Ранее сам Трамп сказал, что поговорит с Зеленским о соглашении о редкоземельных ресурсах, которое в четверг ратифицировала Верховная Рада.

"ЕвроПравда" раскрыла основные детали соглашения, в котором речь идет о 57 минералах и о военной помощи США.

Подробнее в статье: Полезные ископаемые в обмен на оружие. Что вошло в соглашение Украины с США и какие риски остаются.