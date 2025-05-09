В Естонії 9 травня на кордоні з РФ вивісили плакат з "Путлером"

Музей естонського міста Нарва розмістив 9 травня на кордоні з Росією великий плакат, що ставить знак рівності між лідером РФ Владіміром Путіним і лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Плакат, на якому написано "Путлер – воєнний злочинець", вивішений на стіні Нарвського замку, яка звернена в бік Росії.

фото: Delfi media

"Це наш меседж, який є нагадуванням про сьогоднішню повномасштабну війну і воєнні злочини. Сьогодні, в день Європи, ми відзначаємо мир і свободу… Разом з тим, поруч з нами четвертий рік триває повномасштабна війна, яку розв'язав Путін. Ми називаємо диктатора диктатором, воєнні злочини – воєнними злочинами", – заявила директорка Нарвського музею Марія Сморжевських-Смирнова.

9 травня в Росії відзначають річницю перемоги СРСР у війні з нацистською Німеччиною. Святкування супроводжуються традиційними пропагандистськими заходами, такими як військові паради, концерти тощо.

Як і в попередні роки, на російському березі річки Нарва встановлено великі екрани, звернені до Естонії, на яких транслюватимуться ці заходи.

Нарвський музей неодноразово вивішував плакат аналогічного змісту на 9 травня після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.