В Эстонии на границе с РФ вывесили плакат с "Путлером"

Музей эстонского города Нарва разместил 9 мая на границе с Россией большой плакат, который ставит знак равенства между лидером РФ Владимиром Путиным и лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Плакат с надписью "Путлер – военный преступник" вывешен на стене Нарвского замка, обращенной в сторону России.

фото: Delfi media

"Это наш месседж, который является напоминанием о сегодняшней полномасштабной войне и военных преступлениях. Сегодня, в день Европы, мы отмечаем мир и свободу... Вместе с тем, рядом с нами четвертый год продолжается полномасштабная война, которую развязал Путин. Мы называем диктатора диктатором, военные преступления – военными преступлениями", – заявила директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова.

9 мая в России отмечают годовщину победы СССР в войне с нацистской Германией. Празднования сопровождаются традиционными пропагандистскими мероприятиями, такими как военные парады, концерты и т.д.

Как и в предыдущие годы, на российском берегу реки Нарва установлены большие экраны, обращенные к Эстонии, на которых будут транслироваться эти мероприятия.

Нарвский музей неоднократно вывешивал плакат аналогичного содержания на 9 мая после начала полномасштабного вторжения России в Украину.