Трибунал на 9 травня: головне про суд для Путіна і Лаврова, який створюють у Гаазі

9 травня 2025 року має стати знаковою датою для європейського континенту і його майбутнього.

У той час як у Москві відбувався військовий парад до 80-річчя радянського "дня Перемоги", у Львові європейські міністри домовилися створити механізм, який має перетворити російське керівництво на юридично підтверджених злочинців.

За цією домовленістю, уперше від 1940-х років у світі з'явиться спеціальний трибунал, створений для покарання політиків за розпочату і підтриману ними агресію проти іншої держави.

Про те, як він працюватиме, кого судитиме та що не вдалося втілити, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі. Далі – стислий її виклад.

Сьогодні дипломати країн "колективного Заходу" офіційно та урочисто дали зелене світло новому міжнародному суду.

Рішення про трибунал не випадково ухвалили саме 9 травня – коли Путін приймає парад на Червоній площі.

"Путін може вважати себе "переможцем", але скільки б ти себе ним не вважав – покарання незворотне. І саме цей сигнал ми даємо сьогодні", – пояснює глава МЗС України Андрій Сибіга.

Трибунал розслідуватиме лише один злочин – протиправну російську агресію проти України.

Список підсудних у Гаазі складе до 20 осіб, прогнозують у Києві: найвищому політичному керівництву Росії та російської армії. Серед обвинувачених точно буде також самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко. Крім того, Київ має намір довести вину північнокорейського лідера Кім Чен Ина, але тут є складнощі.

Одна з ключових домовленостей – те, що суд може проходити in absentia, тобто заочно.

Перелік учасників майбутнього трибуналу досі не визначений офіційно. У переговорах про його створення донедавна брали участь 40 держав, включно з Україною.

Однак у березні 2025 року, за два місяці після інавгурації Дональда Трампа, США вирішили вийти з процесу і зупинили свою участь у роботі Core Group, тобто групи держав, які вели переговори про трибунал.

Разом з тим конструктивна роль США на початку 2025 року дозволила досягти компромісу про те, як розслідувати злочини "тройки" (глави держави, уряду та очільника МЗС). За попередньої адміністрації Байдена прогресу в цьому питанні бракувало.

"Ми очікуємо, що трибунал може запрацювати вже у 2026 році", – наголошують джерела у Києві.

Але навіть цей формальний запуск не гарантує, що вироки з'являться так само швидко.

Попереду – кілька стадій юридичної роботи.

Наступної середи, 14 травня, на засіданні Комітету міністрів Ради Європи у Люксембурзі Андрій Сибіга офіційно ініціює створення трибуналу. За тиждень-два пакет документів щодо трибуналу офіційно затверджують у Страсбурзі, а далі Україна і Рада Європи підписують угоду про створення спецтрибуналу як міжнародної організації та статут трибуналу.

Угоду і статут має ратифікувати Верховна Рада, і тут точно не буде проблем або затримок.

А далі – найдовший етап. Європейські й не лише європейські країни запросять підписати "розширену часткову угоду" (це такий тип документа РЄ) щодо їхньої участі у роботі трибуналу. Парламент кожної з цих держав має цю угоду ратифікувати, і не усюди це буде просто зробити. І лише після того, як збереться певна кількість ратифікацій, яку має наперед визначити Рада Європи – трибунал зможе повноцінно запрацювати. А згодом мають бути підписані (і теж ратифіковані) двосторонні угоди про співпрацю, які дозволять виконати рішення трибуналу – як-от про конфіскацію майна засуджених, видачу підсудних у Гаагу тощо.

Отже, точка неповернення дійсно пройдена. Коли процес дійде фіналу – залежить від подальших спільних зусиль.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі.