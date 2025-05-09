Трибунал на 9 мая: главное о суде для Путина и Лаврова, который создают в Гааге

9 мая 2025 года должно стать знаковой датой для европейского континента и его будущего.

В то время как в Москве проходил военный парад к 80-летию советского "дня Победы", во Львове европейские министры договорились создать механизм, который должен превратить российское руководство в юридически подтвержденных преступников.

По этой договоренности, впервые с 1940-х годов в мире появится специальный трибунал, созданный для наказания политиков за начатую и поддержанную ими агрессию против другого государства.

О том, как он будет работать, кого судить и что не удалось воплотить, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге. Далее – краткое ее изложение.

Сегодня дипломаты стран "коллективного Запада" официально и торжественно дали зеленый свет новому международному суду.

Решение о трибунале не случайно приняли именно 9 мая – когда Путин принимает парад на Красной площади.

"Путин может считать себя "победителем", но сколько бы ты себя им не считал – наказание необратимо. И именно этот сигнал мы даем сегодня", – объясняет глава МИД Украины Андрей Сибига.

Трибунал будет расследовать только одно преступление – противоправную российскую агрессию против Украины.

Список подсудимых в Гааге составит до 20 человек, прогнозируют в Киеве: высшему политическому руководству России и российской армии. Среди обвиняемых точно будет также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Кроме того, Киев намерен доказать вину северокорейского лидера Ким Чен Ына, но здесь есть сложности.

Одна из ключевых договоренностей – то, что суд может проходить in absentia, то есть заочно.

Перечень участников будущего трибунала до сих пор не определен официально. В переговорах о его создании до недавнего времени участвовали 40 государств, включая Украину.

Однако в марте 2025 года, через два месяца после инаугурации Дональда Трампа, США решили выйти из процесса и остановили свое участие в работе Core Group, то есть группы государств, которые вели переговоры о трибунале.

Вместе с тем конструктивная роль США в начале 2025 года позволила достичь компромисса о том, как расследовать преступления "тройки" (главы государства, правительства и главы МИД). При предыдущей администрации Байдена прогресса в этом вопросе не хватало.

"Мы ожидаем, что трибунал может заработать уже в 2026 году", – отмечают источники в Киеве.

Но даже этот формальный запуск не гарантирует, что приговоры появятся так же быстро.

Впереди – несколько стадий юридической работы.

В следующую среду, 14 мая, на заседании Комитета министров Совета Европы в Люксембурге Андрей Сибига официально инициирует создание трибунала. Через неделю-две пакет документов по трибуналу официально утверждают в Страсбурге, а дальше Украина и Совет Европы подписывают соглашение о создании спецтрибунала как международной организации и устав трибунала.

Соглашение и устав должна ратифицировать Верховная Рада, и здесь точно не будет проблем или задержек.

А дальше – самый длинный этап. Европейские и не только европейские страны пригласят подписать "расширенное частичное соглашение" (это такой тип документа СЕ) относительно их участия в работе трибунала. Парламент каждого из этих государств должен это соглашение ратифицировать, и не везде это будет просто сделать. И только после того, как соберется определенное количество ратификаций, которое должен заранее определить Совет Европы – трибунал сможет полноценно заработать. А впоследствии должны быть подписаны (и тоже ратифицированы) двусторонние соглашения о сотрудничестве, которые позволят выполнить решение трибунала – например, о конфискации имущества осужденных, выдаче подсудимых в Гаагу и тому подобное.

Итак, точка невозврата действительно пройдена. Когда процесс дойдет до финала – зависит от дальнейших совместных усилий.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге.