У лікарні Гамбурга спалахнула пожежа, троє загиблих
Новини — Неділя, 1 червня 2025, 15:31 —
Щонайменше троє людей загинули в результаті пожежі, що спалахнула в лікарні в місті Гамбург на півночі Німеччини в ніч проти неділі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Пожежа почалася незадовго після опівночі в одній з будівель лікарні Марієн у гамбурзькому районі Гоенфайде.
За словами представника пожежної служби міста, сильний дим заповнив усі поверхи будівлі.
У результаті троє людей загинули, а понад 50 отримали поранення, 16 з них – важкі. Щонайменше одна людина перебуває в критичному стані внаслідок пожежі.
Причини займання, яке почалось у палаті відділення геріатричної допомоги лікарні на першому поверсі будівлі, поки що невідомі.
Для гасіння пожежі та евакуації людей з лікарні було залучено великий загін рятувальників. У неділю вранці влада Гамбурга повідомила, що пожежу вдалося загасити.
У квітні 2023 року повідомлялось, що четверо людей серйозно постраждали в результаті нічної пожежі в лікарні в Берліні.