У лікарні Гамбурга спалахнула пожежа, троє загиблих

Щонайменше троє людей загинули в результаті пожежі, що спалахнула в лікарні в місті Гамбург на півночі Німеччини в ніч проти неділі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Пожежа почалася незадовго після опівночі в одній з будівель лікарні Марієн у гамбурзькому районі Гоенфайде.

За словами представника пожежної служби міста, сильний дим заповнив усі поверхи будівлі.

Фото: DPA

У результаті троє людей загинули, а понад 50 отримали поранення, 16 з них – важкі. Щонайменше одна людина перебуває в критичному стані внаслідок пожежі.

Причини займання, яке почалось у палаті відділення геріатричної допомоги лікарні на першому поверсі будівлі, поки що невідомі.

Для гасіння пожежі та евакуації людей з лікарні було залучено великий загін рятувальників. У неділю вранці влада Гамбурга повідомила, що пожежу вдалося загасити.

У квітні 2023 року повідомлялось, що четверо людей серйозно постраждали в результаті нічної пожежі в лікарні в Берліні.