В больнице Гамбурга вспыхнул пожар, трое погибших

По меньшей мере три человека погибли в результате пожара, который вспыхнул в больнице в городе Гамбург на севере Германии в ночь на воскресенье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Пожар начался незадолго после полуночи в одном из зданий больницы Мариен в гамбургском районе Гоэнфайде.

По словам представителя пожарной службы города, сильный дым заполнил все этажи здания.

Фото: DPA

В результате три человека погибли, а более 50 получили ранения, 16 из них – тяжелые. По меньшей мере один человек находится в критическом состоянии в результате пожара.

Причины возгорания, которое началось в палате отделения гериатрической помощи больницы на первом этаже здания, пока неизвестны.

Для тушения пожара и эвакуации людей из больницы был привлечен большой отряд спасателей. В воскресенье утром власти Гамбурга сообщили, что пожар удалось потушить.

В апреле 2023 года сообщалось, что четыре человека серьезно пострадали в результате ночного пожара в больнице в Берлине.