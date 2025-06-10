Серед партій Польщі з березня найбільше зросла підтримка антиукраїнської "Конфедерації"

Керівна "Громадянська коаліція" залишається на першому місці у рейтингу виборчих симпатій у Польщі з невеликим відривом від опозиційної "Право і справедливість", а антиукраїнська партія "Конфедерація" закріплює за собою третє місце і має найбільше зростання підтримки.

Як повідомляє RMF24, про це свідчать результати останнього опитування від IBRiS.

За "Громадянську коаліцію" готові проголосувати 32,3% опитаних на 1,2 пункти більше, ніж у березні.

"ПіС" відстає рівно на чотири пункти з показником 28,3%. Для неї зростання, порівняно з березневим опитуванням, склало 0,8 пункти.

Найбільший приріст підтримки – у "Конфедерації". Партію готові підтримати 20,7% виборців, що на 3,6 пункти більше, ніж у березні.

Результат двох партій, що формують блок "Третій шлях", виявився нижчим прохідного порогу для політичних блоків – 5,1% з необхідних 8%. Порівняно з березнем, підтримка знизилася на 0,7 пункта.

За "Лівицю" готові голосувати 6.3%, що на 1.8 пункти більше, ніж в попередньому опитуванні.

Збір даних для опитування проводили 6-7 червня серед 1069 респондентів.

Нагадаємо, лідер "Конфедерації" Славомір Менцен у першому турі виборів президента посів третє місце, а перед другим відмовився підтримувати будь-кого з кандидатів – попри те, що підтримуваний "ПіС" Кароль Навроцький погодився на його вимоги, що містили у тому числі відмову від підтримки вступу України до НАТО.

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