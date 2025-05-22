Кандидат у президенти Польщі офіційно пообіцяв не пускати Україну в НАТО

Підтримуваний опозицією кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький офіційно пристав на вимоги лідера антиукраїнської "Конфедерації" Славоміра Менцена, серед яких обіцянка не пускати Україну в НАТО, в обмін на підтримку у другому турі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Підписання декларації з восьми пунктів відбулося під час прямого ефіру з Менценом.

У понеділок Славомір Менцен запросив Рафала Тшасковського та Кароля Навроцького до розмови на своєму YouTube-каналі. За його словами, таким чином він хоче допомогти виборцям визначитися перед другим туром президентських виборів.

Менцен заявив, що для його підтримки обом політикам треба підписати декларацію. Вона складається з восьми пунктів:

Я не підпишу жодного закону, який підвищує існуючі податки, внески, збори або запроваджує новий фіскальний тягар.

Я не підпишу жодного закону, що обмежує операції з готівкою, і буду захищати польський злотий.

Я не підпишу жодного закону, який обмежує свободу вираження поглядів, сумісну з польською конституцією.

Я не дозволю відправляти польських солдатів на територію України.

Я не підпишу закон про ратифікацію вступу України до НАТО.

Я не підпишу жодного закону, який обмежує доступ поляків до зброї.

Я не погоджуся на передачу будь-яких повноважень органів влади Республіки Польща органам Європейського Союзу.

Я не підпишу ратифікацію жодних нових договорів ЄС, які послаблюють роль Польщі, наприклад, послаблюють її право голосу або забирають право вето.

Навроцький, коментуючи пункт щодо польських солдатів на території України, заявив: "Я відправлю польських бізнесменів, коли Україна буде відновлюватися".

Він також заявив, що не підпише закон про ратифікацію вступу України до НАТО. За його словами, дискусія про це не має сенсу.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що своїми заявами про готовність не підтримати вступ України до НАТО Кароль Навроцький підписується під вимогами Кремля.

Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів 18 травня у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.

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