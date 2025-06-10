Трамп порадив Греті Тунберг пройти курси з управління гнівом

Американський президент Дональд Трамп висміяв кліматичну активістку Грету Тунберг після того, як Ізраїль перехопив судно, на якому вона прямувала до сектора Гази.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, передає The Hill, пише "Європейська правда".

Журналісти попросили прокоментувати нещодавній інцидент із Тунберг, човен якої перехопили ізраїльські військові, коли вона та ще кілька активістів прямували до сектора Гази.

"Вона дивна людина. Вона молода, зла людина", – відповів американський президент.

На його думку, активістка "безумовно, відрізняється від інших". Лідер США порадив їй записатися на курси з управління гнівом.

"Я думаю, їй потрібно записатися на курси з управління гнівом. Це моя головна порада для неї", – додав Трамп.

Екоактивістка Грета Тунберг та ще 11 активістів 1 червня вирушили морем до сектора Гази, аби "прорвати ізраїльську блокаду" території.

Напередодні стало відомо, що судно з Тунберг Madleen, яке прямувало до сектору Гази, буксирується ізраїльським флотом до Ізраїлю після того, як на нього висадилися військові.