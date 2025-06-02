Грета Тунберг та ще 11 активістів кораблем вирушили до сектора Гази

Екоактивістка Грета Тунберг та ще 11 активістів у неділю, 1 червня, після полудня вирушили морем до сектора Гази кораблем, аби "прорвати ізраїльську блокаду" території.

Про це з посиланням на заяву організаторів передає агентство AP, пише "Європейська правда".

Вітрильник Madleen, керований коаліцією активістів Freedom Flotilla Coalition, вийшов із сицилійського порту Катанія на півдні Італії.

За словами активістів, судно намагається досягти берегів Гази, щоб доставити гуманітарну допомогу й привернути "міжнародну увагу" до гуманітарної кризи.

Фото: АР

"Ми робимо це тому, що, незалежно від того, які перешкоди перед нами, ми маємо продовжувати намагатися. Бо щойно ми припинимо намагатися – ми втратимо свою людяність. І якою б небезпечною не була ця місія, це ніщо порівняно з небезпекою мовчання всього світу перед геноцидом, який транслюється наживо", – заявила Тунберг.

Фото: АР

Серед членів екіпажу Madleen – актор із популярного серіалу "Гра престолів" Ліам Каннінгем, а також Ріма Хассан, французька депутатка Європарламенту палестинського походження, якій заборонено в’їзд до Ізраїлю через її активну опозицію до ізраїльського наступу в Газі.

Активісти очікують, що дорога займе сім днів.

Раніше стало відомо, що Ізраїль підтримав пропозицію Сполучених Штатів про оголошення 60-денного перемирʼя в секторі Гази та звільнення захоплених терористами ХАМАС заручників.

Перед цим ЗМІ повідомляли, що США вірять у близький "прорив" у перемовинах для припинення бойових дій у секторі Гази.