США та Китай домовилися про рамкову торговельну угоду

Американські та китайські посадовці досягли згоди щодо рамкової угоди, яка має на меті повернути на правильний шлях торговельне перемир’я між двома країнами та скасувати експортні обмеження Китаю на рідкісноземельні метали.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Після двох днів переговорів у Лондоні міністр торгівлі США Говард Лутнік повідомив журналістам, що рамкова угода "додає змісту" до домовленості, досягнутої минулого місяця в Женеві, щодо зниження взаємних тарифів, які сягнули руйнівних трицифрових значень.

За його словами, нова домовленість у Лондоні передбачає скасування китайських обмежень на експорт рідкісноземельних мінералів і магнітів. Проте деталей він не надав.

"Ми досягли рамкової угоди щодо реалізації женевського консенсусу та домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови двох президентів", – сказав Лутнік.

Він зазначив, що тепер обидві сторони представлять угоду своїм лідерам для затвердження.

"Якщо її буде схвалено, ми розпочнемо реалізацію", – зазначив він.

Сторони мають час до 10 серпня, аби узгодити повноцінну угоду.

Нагадаємо, 6 червня президент США Дональд Трамп оголосив, що американські та китайські представники зустрінуться в Лондоні для обговорення торговельних суперечностей.

Після цього американський президент заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін погодився відновити постачання рідкісноземельних мінералів до США.

9 червня головний економічний радник американського президента Кевін Гассет заявив, що американські переговорники прагнутимуть відновити постачання критично важливих мінералів.