США и Китай договорились о рамочном торговом соглашении

Американские и китайские чиновники достигли согласия по рамочному соглашению, которое имеет целью вернуть на правильный путь торговое перемирие между двумя странами и отменить экспортные ограничения Китая на редкоземельные металлы.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

После двух дней переговоров в Лондоне министр торговли США Говард Лутник сообщил журналистам, что рамочное соглашение "добавляет содержания" к договоренности, достигнутой в прошлом месяце в Женеве, по снижению взаимных тарифов, которые достигли разрушительных трехцифровых показателей.

По его словам, новая договоренность в Лондоне предусматривает отмену китайских ограничений на экспорт редкоземельных минералов и магнитов. Однако деталей он не предоставил.

"Мы достигли рамочного соглашения по реализации женевского консенсуса и договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора двух президентов", – сказал Лутник.

Он отметил, что теперь обе стороны представят соглашение своим лидерам для утверждения.

"Если оно будет одобрено, мы приступим к реализации", – отметил он.

Стороны имеют время до 10 августа, чтобы согласовать полноценное соглашение.

Напомним, 6 июня президент США Дональд Трамп объявил, что американские и китайские представители встретятся в Лондоне для обсуждения торговых противоречий.

После этого американский президент заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин согласился возобновить поставки редкоземельных минералов в США.

9 июня главный экономический советник американского президента Кевин Гассет заявил, что американские переговорщики будут стремиться возобновить поставки критически важных минералов.