Данія схвалила розміщення американських військових баз на своїй території

У середу парламент Данії схвалив законопроєкт, що дозволяє розміщення американських військових баз на данській території.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Цей крок зроблено на тлі прагнення президента Дональда Трампа взяти під контроль напівавтономну територію королівства Гренландію.

Критики заявляють, що це голосування передає суверенітет Данії США. Законодавство розширює попередню військову угоду, укладену в 2023 році з адміністрацією Байдена, за якою американські війська мали широкий доступ до данських авіабаз у скандинавській країні.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен у відповіді на запитання законодавців написав, що Данія зможе розірвати угоду, якщо США спробують анексувати всю Гренландію або її частину.

За законопроєкт проголосували 94 депутати, 11 виступили проти. Законопроєкт тепер направлений на підпис королю Данії Фредеріку X.

Нещодавно The Wall Street Journal повідомило, що Трамп наказав американським спецслужбам посилити збір розвідданих про Гренландію.

У зв’язку з цією публікацією уряд Данії викликав посла США для висловлення протесту.