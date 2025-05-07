WSJ: США посилюють розвідувальну діяльність у Гренландії, яку хоче Трамп

Американським розвідувальним відомствам доручили посилити збір інформації про ситуацію в Гренландії, про наміри привласнити яку неодноразово говорив президент Дональд Трамп.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", дізналось The Wall Street Journal від двох поінформованих джерел.

За даними WSJ, минулого тижня керівники розвідувальних відомств США отримали вказівку про "необхідність посилення збору інформації" в Гренландії.

Таке повідомлення зазвичай визначає для органів розвідки пріоритети, на які вони мають спрямувати ресурси, а також об'єкти, що представляють особливий інтерес для США.

Розвідструктурам, серед іншого, доручили дізнатися більше про рух за незалежність Гренландії, ставлення населення до видобутку американських ресурсів на острові та симпатиків США з-поміж гренландців, ідеться в матеріалі.

Ця вказівка є одним із перших конкретних кроків адміністрації Дональда Трампа на шляху до реалізації часто висловлюваного ним бажання придбати Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії.

Нещодавно президент США не виключив можливість використання військової сили для встановлення контролю над Гренландією.

У Данії називають заяви з боку США неприйнятними.

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