Румунія перенесе День перемоги у Другій світовій війні з 9 на 8 травня

Нижня палата парламенту Румунії, Палата депутатів, у середу ухвалила законопроєкт, який встановлює День Перемоги у Другій світовій війні 8 травня замість 9-го.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

За законопроєкт про зміну дати святкування Дня перемоги в Румунії проголосували 270 депутатів, один висловився "проти", ще 19 – утрималися.

"8 травня встановлюється як свято Дня Перемоги коаліції народів світу у Другій світовій війні", – йдеться в нормативному акті.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту, існує плутанина між датою, прийнятою істориками та західними союзниками (8 травня), з одного боку, та датою 9 травня, нав'язаною Сталіним і СРСР у соціалістичному таборі.

Для ухвалення цього законопроєкту вирішальну роль відіграє голосування в Палаті депутатів Румунії, уточнює Digi24.

Як відомо, більшість західних держав, зокрема Велика Британія, Франція, Словаччина, Чехія, Норвегія, країни Балтії та Німеччина, відзначають День перемоги 8 травня.

Натомість 9 травня вони відзначають День Європи – річницю проголошення "плану Шумана", прообразу сучасної європейської інтеграції.

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